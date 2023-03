Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Phan Van Mai, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, et Vanxay Phengxumma, secrétaire et gouverneur de la province lao de Houaphan, ont signé mardi un protocole d'accord sur la coopération entre la mégapole du Sud et cette province lao pour la période 2022-2025, afin de renforcer les relations de coopération dans de nombreux domaines.Ho Chi Minh-Ville et Houaphan ont convenu de continuer à renforcer l'amitié et la coopération dans le domaine politique et promouvoir l'échange de délégations afin de contribuer à cultiver la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos en général, entre Ho Chi Minh-Ville et Houaphan en particulier.Au cours de la période 2022-2025, Ho Chi Minh-Ville et Houaphan continueront de créer des conditions favorables pour que leurs services, branches et entreprises renforcent leur coopération dans la construction d'infrastructures, l'agriculture, le tourisme, la culture et la société…, en mettant l'accent sur les domaines de l'éducation, de la santé, de l'information et du tourisme.Lors de la cérémonie de signature tenue à Ho Chi Minh-Ville, le président du Comité populaire municipal Phan Van Mai a affirmé que sa ville ferait de son mieux pour préserver, renforcer et développer la grande amitié avec le Laos, avec les localités lao en particulier notamment la province de Houaphan.Ho Chi Minh-Ville souhaite coopérer de manière intégrale avec Houaphan, en se concentrant sur le tourisme, en promouvant les échanges de marchandises et le commerce entre les deux localités.Ho Chi Minh-Ville est disposée à offrir des bourses aux étudiants de Houaphan, échanger des expériences et organiser des formations professionnelles en faveur des fonctionnaires de cette localité lao.