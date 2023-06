Lors de la réception. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Duong Anh Duc, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a reçu le 29 juin dans la ville Jonathan Law, directeur exécutif de l'Organisation australienne de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO), afin de discuter des orientations pour promouvoir la coopération entre les deux parties.



Duong Anh Duc a reconnu des progrès notables dans les relations entre le Vietnam et l'Australie dans tous les domaines, notamment la politique, la défense, la sécurité, l'investissement, le commerce, la culture, l'éducation, les sciences et technologies.



Reconnaissant le rôle de la CSIRO, il a proposé que la ville et l'organisation australienne intensifient leur coopération concernant les modèles de startups innovantes ouvertes et la connexion de leurs écosystèmes de startups, et partagent des expériences dans le développement du modèle de connexion Triple helix (Public-Privé-Académique).



Il a également suggéré de mettre en œuvre des stratégies pour commercialiser les résultats de la recherche des universités, des politiques et des modèles pour attirer la participation du secteur privé dans le développement de l'écosystème des startups innovantes.



Saluant ces suggestions, Jonathan Law, directeur exécutif de la CSIRO, a déclaré que son organisation avait des expériences et des atouts dans le développement du modèle Triple helix ainsi que dans le déploiement de l’application des recherches scientifiques des universités et instituts de recherche en produits commerciaux au service de la vie quotidienne. La CSIRO est prête à partager ses expériences avec Hô Chi Minh-Ville, a-t-il affirmé.



La CSIRO est prêt à rejoindre la Semaine de l'innovation et de la transformation numérique de la ville (WHISE) à la fin de cette année pour échanger avec Hô Chi Minh-Ville des connaissances et des expériences en matière de développement technologique et d'innovation, a-t-il ajouté.



La CSIRO entretient des relations étroites avec le Vietnam, ayant des projets de coopération dans les domaines de l'aquaculture, de l'aérospatiale et des technologies du futur. La CSIRO est l'un des sponsors et gestionnaires du programme Aus4Innovation, mis en œuvre au Vietnam depuis 2018. -VNA