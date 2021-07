Dans un lieu de vaccination à l'arrondissement 11 de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – « Ho Chi Minh-Ville est déterminée à contrôler l'épidémie d'ici août 2021 », telle est la direction du vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh lors d’une réunion avec le Comité de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 de la ville, tenue le 2 juillet.

Lors de la réunion, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a demandé de mener à bien les tests pour le dépistage du coronavirus et la vaccination à grande échelle. La ville doit aussi assurer l’approvisionnement complète en biens essentiels pour les gens pendant la période de resserrement des mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie.

Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh lors de la réunion. Photo : VNA

Le même jour, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a assisté à la cérémonie de recevoir 279 milliards de dongs de 23 organisations, entreprises et particuliers qui ont adressé au Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville et au Comité de réception et de distribution du Fonds de prévention et de contrôle du COVID-19 de la ville, au service de la lutte contre le COVID-19.



Du 20 mars au 1er juillet, plus de 867 milliards de dong en espèces, en biens et en équipements ont été mobilisés auprès d'agences nationales et étrangères, de collectifs, d'entreprises et de particuliers… pour le Comité de réception et de distribution du Fonds de prévention et de contrôle du COVID-19 de la ville. - VNA