Un soldat du commandement de Ho Chi Minh-Ville contrôle le respect de la Directive 16. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Face à la situation encore compliquée de l'épidémie de COVID-19, les dirigeants de Ho Chi Minh-Ville ont indiqué le 25 juillet que la ville renforcerait les mesures de gestion de la circulation des gens.



Selon le secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, depuis le 31 mai, Ho Chi Minh-Ville comptabilise 55 jours de mise en œuvre de la distanciation sociale à différents niveaux et applique actuellement les mesures selon la Directive 16. Cependant, la situation continue d’être très compliquée.



Concernant les causes, Phan Van Mai a déclaré qu'en plus des facteurs objectifs dus au développement rapide et imprévisible du variant Delta, il existe encore de nombreuses localités qui n’appliquent pas strictement la distanciation sociale. Dans certains endroits, des gens sortent quand ce n'est pas vraiment nécessaire. C'est un problème extrêmement dangereux, a-t-il indiqué.



“Au plus tard demain (26 juillet), le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville publiera un document sur les déplacements autorisés et il y aurait des restrictions sur le temps. Par exemple, certaines activités ne seront pas autorisées après 18h00. La ville espère ainsi que tous les gens et organisations se conformeront strictement à ces nouvelles mesures pour réduire le nombre de cas positifs qui continuent d'augmenter”, a-t-il souligné.



Lorsque les mouvements sont limités, la ville renforcera l'approvisionnement en biens et l’assistance aux personnes en situation difficile, a-t-il ajouté.



Selon des données Service de la Santé de Ho Chi Minh-Ville, le 24 juillet à 14h00, plus de 37.400 patients du COVID-19 étaient traités dans la mégapole du Sud. La propagation rapide du variant Delta a causé des difficultés dans la prévention et le contrôle de l’épidémie, et le système hospitalier est surchargé.



Le 24 juillet, le vice-ministre de la Santé, Nguyen Truong Son, chef du groupe permanent spécial du ministère de la Santé à Ho Chi Minh-Ville, a envoyé une lettre ouverte au personnel médical de Ho Chi Minh-Ville et dans les autres provinces pour appeler à un effort conjoint dans le contrôle de l’épidémie et le traitement des patients.



Le groupe permanent spécial du ministère de la Santé et le Service de la Santé de Ho Chi Minh-Ville lancent également un appel urgent à l'ensemble du système de santé, public comme privé, aux associations professionnelles du secteur de la santé, aux experts, au personnel médical en activité ou à la retraite, aux enseignants et étudiants du secteur de la santé, pour qu'ils s'engagent dans ce combat à Ho Chi Minh-Ville. -VNA