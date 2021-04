Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong et des Vietnamiens résidant à l'étranger visitent l'exposition de produits innovants à Ho Chi Minh-Ville en octobre 2020. Photo: ttbc-hcm.gov.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger de Ho Chi Minh-Ville organisera le 20 avril une cérémonie de distinction de 33 collectivités et 17 personnes de la diaspora (Viet Kieu) exemplaires.

Cette activité a pour but de reconnaître et d’encourager les Viet Kieu pour leurs contributions au développement de la production, des affaires, des recherches scientifiques et médicales, à la coopération dans l’éducation et aux activités caritatives… de la ville pour la période 2018-2020.

Parmi eux, il faut citer le prof. associé-docteur Vu Minh Khuong, enseignant supérieur de l’École de politique publique Lee Kuan Yew à Singapour ; le docteur Nguyen Duc Thai résidant aux États-Unis, travaillant à l’Université de pharmacie et médecine d'Ho Chi Minh-Ville.

En particulier, le prof. associé - docteur Vu Minh Khuong a proposé à l’École de politique publique Lee Kuan Yew de choisir Ho Chi Minh-Ville comme un modèle de recherche pour que la mégapole du Sud bénéficie de ses conseils dans l’édification d'une ville intelligente. -VNA