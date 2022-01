Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le traitement des patients du Covid-19, le plan d’injection de la troisième dose de vaccin et l’approvisionnement en main-d’œuvre après le festival du Nouvel An lunaire (Têt) ont été au menu d’une réunion périodique lundi 10 janvier à Hô Chi Minh-Ville.

Photo d’illustration : VNA

La cheffe du bureau du Département municipal de la santé, Nguyên Thi Huynh Mai, a déclaré que la ville vaccinait ceux qui souffrent d’effets sur la santé après avoir été infectés par le Covid-19.

Les hôpitaux ont mis en place des cliniques post-Covid-19 pour offrir des conseils aux personnes testées positives ou F0 pour qu’elles puissent se rétablir sur les plans mental et physique. Outre 310 stations médicales de base, la ville a mis en place 391 stations mobiles.

Récemment, l’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville a publié une directive sur le rétablissement post-Covid-19.

Le directeur adjoint du Centre de contrôle des maladies de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Hông Tâm, a déclaré que si 200.000 injections étaient effectuées quotidiennement comme maintenant, la ville atteindra la couverture des troisièmes injections vers la fin de ce mois-ci.

Les données du Comité de pilotage municipal pour la prévention et le contrôle du Covid-19 et la relance économique ont montré que du 7 au 9 janvier, le nombre de décès dus à la maladie était inférieur à 20. Le nombre de guérisons était supérieur à celui des infections. À l’heure actuelle, 4.602 patients sont sous traitement.

Le directeur adjoint du Département municipal du travail, des invalides et des affaires sociales, Nguyên Van Lâm, a déclaré qu’après le Têt, la ville a besoin d’environ 45.000 travailleurs qualifiés et lancera une plateforme de services d’emplois reliant les provinces.

Il a ajouté que la ville avait affecté plus de 901 milliards de dôngs (39,17 millions de dollars) au soutien des travailleurs restant pour travailler durant le Têt, demandé d’offrir 15.000 cadeaux aux travailleurs des parcs industriels et des billets de cars et de train à ceux souhaitant rentrer chez eux durant le Têt. – VNA