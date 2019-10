Le directeur adjoint du service municipal des sciences et technologies Nguyen Khac Thanh s’exprime à la conférence de presse sur WHISE 2019.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Du 15 au 19 octobre, se tiendra le Semaine de l’innovation et des start-up de Ho Chi Minh-Ville (WHISE 2019) avec quelque 30 activités dont des colloques, concours d’idées…



Il s’agit d’un évènement annuel lancé par le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville en collaboration avec l’ambassade de Finlande au Vietnam depuis 2017.



Quelques activités marquants de la WHISE 2019: séminaire sur les solutions innovantes de la Finlande sur les villes intelligentes, Forum sur le démarrage et l'éducation innovante, bilan du concours sur les idées de start-up dans le domaine de l'agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture, remise des prix de l’innovation créative et des start-up Ho Chi Minh-Ville 2019…



Placée sous le thème "Coopérer au développement d'un écosystème innovant de start-up", WHISE 2019 organisera également une exposition de produits et technologies de start-up nationales et internationales.



Selon le directeur adjoint du service municipal des sciences et technologies Nguyen Khac Thanh, WHISE 2019 est une occasion pour les gestionnaires et la communauté des start-up de la ville de réévaluer les résultats obtenus dans les activités d’innovation et de start-up créative ces derniers temps, et de trouver des solutions pour promouvoir un écosystème de start-up créatif à l'avenir. -CPV/VNA