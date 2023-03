Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La secrétaire adjointe du Comité du Parti et présidente du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Lê, a reçu mercredi 8 mars la sous-secrétaire d’État adjointe américaine pour le Bureau des affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique du Département d’État américain, Melissa Brown.

La secrétaire adjointe du Comité du Parti et présidente du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Lê (à droite) et la sous-secrétaire d’État adjointe américaine pour le Bureau des affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique du Département d’État américain, Melissa Brown. Photo: VNA

Soulignant les solides progrès des relations entre le Vietnam et les États-Unis, Nguyên Thi Lê a déclaré que les relations entre Hô Chi Minh Ville et les États-Unis étaient également florissantes, en particulier dans l’économie et le commerce.Les États-Unis sont le 10e plus grand investisseur étranger de Hô Chi Minh-Ville avec plus de 500 projets d’investissement direct d’une valeur totale de près de 1,3 milliard de dollars, et un partenaire commercial de premier plan de la ville avec environ 9,3 milliards de dollars d’échanges bilatéraux en 2022, en hausse de 3,8% sur un an.Hô Chi Minh-Ville est un centre économique, culturel, éducatif, scientifique et technologique, une porte d’entrée sur le monde du Vietnam et une destination attrayante pour les investisseurs américains, a déclaré Nguyên Thi Lê.Elle a exprimé son espoir que le Département d’État américain exhortera ùles entreprises américaines à venir explorer les opportunités d’investissement dans des domaines correspondant aux priorités de la ville, tels que la construction de la ville intelligente, la transformation numérique, l’innovation et la protection de l’environnement.En visite de travail à Hô Chi Minh-Ville, Melissa Brown s’est réjouie du développement des relations entre le Vietnam et les États-Unis, indiquant que son voyage vise à intensifier les activités de coopération et d’investissement des États-Unis dans la mégapole du Sud.Selon elle, les relations bilatérales ont enregistré de grandes réalisations dans divers domaines. Elle a émis son espoir que le partenariat des deux pays se développera de manière efficace et pratique. En outre, les États-Unis sont fiers des réalisations dans les relations bilatérales et souhaitent élever leur partenariat avec le Vietnam en 2023 lorsque les deux pays célèbrent le 10e anniversaire de leur partenariat intégral.Appréciant la coopération entre Hô Chi Minh-Ville avec des localités américaines telles que San Francisco et Los Angeles, la responsable américaine a souligné l’importance de la diplomatie populaire et de la coopération décentralisée dans les relations entre les deux pays.Le Département d’État américain soutient la poursuite des visites mutuelles et des échanges entre les peuples pour aider à promouvoir les relations bilatérales, a-t-elle encore indiqué. –VNA