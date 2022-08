Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, Phan Van Mai, a reçu mardi 9 août le nouveau consul général de Biélorussie à Hô Chi Minh-Ville, Ruslan Varankov.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, Phan Van Mai (à droite) et le nouveau consul général de Biélorussie à Hô Chi Minh-Ville, Ruslan Varankov, le 9 août. Photo : VNA

Le responsable a exprimé sa conviction que l’ouverture du consulat général de Biélorussie à Hô Chi Minh-Ville contribuera à favoriser la coopération entre les deux pays et leurs localités, affirmant que l’administration municipale créera des conditions favorables pour ses activités.Il a suggéré que les deux pays renforcent la coopération en termes de commerce, d’investissement, de culture, d’éducation et de tourisme, ce qui, selon lui, sera une base pour développer davantage les relations Vietnam-Biélorussie en général et entre Hô Chi Minh-Ville et les localités biélorusses en particulier.Sur la visite du Premier ministre biélorusse au Vietnam prévue pour la fin de cette année, Phan Van Mai a déclaré que Hô Chi Minh-Ville est honorée d’accueillir le dirigeant biélorusse.Concernant les liens entre Hô Chi Minh-Ville et la ville biélorusse de Minsk, le responsable a proposé que les deux parties sélectionnent des volets spécifiques à réaliser dans le cadre du programme de coopération entre les deux localités au cours de la période 2020-2025.Pour sa part, le consul général Ruslan Varankov a affirmé que son pays considère le Vietnam comme l’un de ses partenaires importants dans la région et souhaite développer un partenariat stratégique avec la nation d’Asie du Sud-Est.L’ouverture du consulat général de Biélorussie dans la mégapole du Sud témoigne de l’importance de la coopération avec le Vietnam, en particulier dans le contexte des deux pays célébrant le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques, a-t-il noté.Le diplomate a également suggéré aux deux parties de discuter rapidement des programmes de coopération dans les transports publics et la construction d’infrastructures. – VNA