Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai (droite), reçoit le directeur exécutif du Forum économique mondial (FEM), Jeremy Jurgens. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a reçu vendredi 15 septembre Jeremy Jurgens, directeur exécutif du Forum économique mondial (FEM), dans le cadre de sa participation au Forum économique de la ville en 2023.

Phan Van Mai a hautement apprécié la signature par le Forum économique mondial d’une Déclaration commune de coopération avec le Comité populaire do Ho Chi Minh-Ville, offrant ainsi au Forum économique la ville la possibilité de participer à l'écosystème du FEM.

Phan Van Mai a exprimé le désir de la ville de collaborer avec le FEM pour promouvoir les résultats et les activités du Forum économique de la ville au service du développement local et national.

Il a également souhaité collaborer avec le FEM pour obtenir des informations et des évaluations plus approfondies concernant le changement climatique, qui pourront ensuite être utilisées pour revoir et ajuster la stratégie de développement de la ville.

Le responsable a remercié Jeremy Jurgens pour sa suggestion concernant la création d'un quatrième centre de révolution industrielle à Hô Chi Minh-Ville, affirmant qu'il possède des conditions favorables en termes de cadre juridique, de ressources humaines de haute qualité, ainsi que de liens et d'interactions solides avec la communauté des affaires privées de la ville et de la région, pour faire de cette initiative un succès.

Des délégués à la réception. Photo: VNA



Pour sa part, Jeremy Jurgens a salué le thème du Forum économique de la ville en 2023 "Croissance verte – Vers zéro émission", notant qu'il s'agit d'une question importante qui a retenu l'attention des pays. Le FEM est prêt à collaborer avec la ville pour organiser des événements futurs du Forum, a-t-il déclaré.

Il a souligné également les trois facteurs importants dans le processus de construction du Centre de la quatrième révolution industrielle dans la ville : la compatibilité des politiques centrales et locales liées à l'orientation du développement, la qualité du personnel, le soutien et la coordination active du secteur privé. Le FEM est disposé à se coordonner avec la ville pour chercher et sélectionner des ressources humaines du centre, en particulier celles connaissant le vietnamien.

En ce qui concerne l'élaboration d'une stratégie de développement vers l'économie verte et le développement durable, le directeur exécutif du FEM a estimé que la ville devait évaluer tout l'écosystème énergétique, y compris l'utilisation des transports publics intelligents et la conversion des systèmes de transport d'électricité urbains, au cours du processus de construction et de développement. -VNA