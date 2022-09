Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Vo Van Hoan (droite) et le consul général d'honneur du Vietnam à Busan Park Soo-kwan. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Ho Chi Minh-Ville souhaite renforcer la coopération avec des localités et partenaires sud-coréens, contribuant à porter le partenariat de coopération stratégique Vietnam-République de Corée à une nouvelle hauteur, a déclaré le vice-président du Comité populaire municipal Vo Van Hoan.

En recevant le 26 septembre le consul général d'honneur du Vietnam à Busan, Park Soo-kwan, le vice-président du Comité populaire municipal, Vo Van Hoan s’est déclaré réjoui du développement de la coopération entre Ho Chi Minh-Ville et des localités sud-coréennes ces dernières années, notamment dans le commerce, le tourisme et l’investissement.

La mégapole du Sud du Vietnam arbitre environ 80.000 citoyens et 2.000 entreprises sud-coréens, a indiqué Vo Van Hoan, les considérant comme une passerelle culturelle entre les deux parties.

Le responsable municipal a proposé au consul général d'honneur Park Soo-kwan de poursuivre ses efforts pour rendre plus efficace et approfondie la coopération entre Ho Chi Minh-Ville et Busan et d’encourager des entreprises et partenaires sud-coréens à venir investir à la ville vietnamienne.

Photo: VNA

Les autorités de Ho Chi Minh-Ville sont prêtes à accueillir et à créer des conditions favorables aux entreprises sud-coréennes qui viennent sonder les opportunités d'investissement dans la ville, a déclaré Vo Van Hoan.

Pour sa part, M. Park Soo-kwan a déclaré que des entreprises de Busan étaient intéressées aux domaines de la production, de la technologie, des solutions de transport verte et énergies renouvelables à Ho Chi Minh-Ville.

Il a également proposé aux autorités de Ho Chi Minh-Ville de poursuivre leur soutien aux entreprises sud-coréennes, notamment celles de Busan, et aux Sud-coréens vivant et travaillant dans la ville. -VNA