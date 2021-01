Le consul général du Cambodge à Hô Chi Minh-Ville, Sok Dareth (milieu), le président de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge de Hô Chi Minh-Ville, Truong Minh Nhut (gauche) et le général de division Triêu Xuân Hoa, ex-commandant du Commandement de la Région militaire 7. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Une cérémonie marquant le 42e anniversaire de la victoire de la défense de la frontière Sud-Ouest et du renversement du régime génocidaire de Pol Pot au Cambodge, s’est tenue jeudi 7 janvier à Hô Chi Minh-Ville.

Présent à cet événement, le consul général du Cambodge à Hô Chi Minh-Ville, Sok Dareth, a exprimé sa profonde gratitude au Parti, au gouvernement, aux experts et aux soldats volontaires du Vietnam pour leur soutien et leur sacrifice afin de libérer son pays du régime de Pol Pot.

En 2020, malgré l'épidémie de COVID-19, la coopération intégrale entre le Cambodge et le Vietnam a connu de nombreuses réalisations remarquables, la confiance politique a constamment été renforcée à travers des conférences en ligne et les mécanismes de coopération bilatérale, a-t-il souligné.

Rappelant que l’année dernière, Le Vietnam et le Cambodge avaient échangé le 22 décembre les documents ratifiant le ''Traité complémentaire aux Traités de 1985 et de 2005 concernant la délimitation de la frontière entre les deux pays'', également connu sous le nom de Traité complémentaire de 2019, et le Protocole sur la démarcation et le bornage de la frontière terrestre commune, Sok Dareth a affirmé qu’il s’agissait d’un événement historique pour la consolidation et le développement des relations bilatérales.

Des délégués à la cérémonie marquant le 42e anniversaire de la victoire de la défense de la frontière Sud-Ouest et du renversement du régime génocidaire de Pol Pot au Cambodge à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



À son tour, le président de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge de Hô Chi Minh-Ville, Truong Minh Nhut, a souligné l'importance historique de la victoire du 7 janvier 1979, un jalon dans les relations de solidarité et d'amitié entre les deux pays.

La solidarité et l'amitié traditionnelle entre les deux pays, encouragées par leurs dirigeants et leurs peuples, se développent dans tous les domaines, pour la paix, la stabilité et la prospérité de chaque pays, a-t-il déclaré. -VNA