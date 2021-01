Remise des cadeaux à des travailleurs et habitants de Hô Chi Minh-Ville à l'occasion du Nouvel An lunaire 2020. Photo: laodong

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - A l'occasion du Nouvel An lunaire 2021, Ho Chi Minh-Ville réservera plus de 813 milliards de dongs (équivalant à 35,2 millions de dollars) pour remettre des cadeaux à environ 500.000 habitants de la ville, soit 6.000 personnes et 9 milliards de dongs de plus par rapport au Nouvel An lunaire 2020.

C’est ce qu’a annoncé Le Minh Tan, directeur du Service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de la ville.

Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville prévoir d’offrir près de 27.200 cadeaux, d’une valeur totale de 26,6 milliards de dongs, à des personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution et à la Patrie, des personnes en difficulté.

50.000 cadeaux, d’une valeur d’un million de dongs chacun, mobilisés par la Croix-Rouge municipale, seront distribués à des personnes démunies, touchées par l'épidémie de COVID-19 et à des victimes de catastrophes naturelles.

De plus, l'Union des femmes du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville, la Fédération du travail de Ho Chi Minh-Ville, le Service municipal de l’Education et de la Formation remettront des milliers de cadeaux - d’une valeur variant de 700.000 dongs à 1,5 million de dongs chacun - à des travailleurs et habitants locaux.

En particulier, le programme «Têt d’affections – Printemps 2021» lancé par l’Association des paysans de la ville, a mobilisé plus de 9,1 milliards de dongs. Environ 3.000 de ses membres en situation de précarité en bénéficieront.

Les fédérations du travail de tous échelons de Ho Chi Minh-Ville feront don de plus de 35.000 billets de train, de cars et d’avions à des ouvriers en difficulté pour célébrer le Têt traditionnel.

Ces activités significatives visent à aider des personnes en difficulté à fêter dignement le Têt 2021. -CPV/VNA