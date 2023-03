Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Parti et l’Etat vietnamiens et l’administration de Hô Chi Minh-Ville respectent toujours les religions et assurent le fonctionnement des organisations religieuses et des croyants dans le cadre de la loi, a déclaré vendredi 3 mars le vice-président du Comité populaire municipal Ngô Minh Châu.

Lors de la réception. Photo: VNA



Recevant le pasteur Franklin Graham, président de l’Association évangélique Billy Graham (BGEA), président de l’organisation humanitaire internationale Samaritan’s Purse, il a déclaré que les établissements évangéliques de la ville fonctionnent activement et qu’ils sont étroitement solidaires des autres religions.Les autorités municipales créent toujours les conditions pour que les établissements évangéliques et les croyants puissent pratiquer librement les activités religieuses conformément à la loi, a-t-il affirmé.Le vice-président du Comité populaire municipal a apprécié Samaritan’s Purse pour son soutien à la lutte contre l’épidémie de Covid-19 et ses autres activités et programmes pour les habitants de Hô Chi Minh-Ville.Le pasteur Franklin Graham a félicité le Vietnam et Hô Chi Minh-Ville en particulier pour avoir surmonté les difficultés causées par la crise sanitaire.La liberté religieuse est une question importante pour les croyants et les religions, a-t-il souligné, ajoutant que son expérience du voyage lui sera extrêmement précieuse.Comme prévu, le pasteur Franklin Graham participera à un programme d’évangélisation les 4 et 5 mars à Hô Chi Minh-Ville, qui devrait rassembler environ 7.000 dignitaires et protestants dans la ville et les provinces voisines. – VNA