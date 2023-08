Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans l'après-midi du 21 août, Nguyen Van Nen, secrétaire du Comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Hô Chi Minh-Ville, a reçu Yamaguchi Natsuo, président du parti japonais Komeito, en visite de travail dans la mégapole du Sud.Saluant la visite de la délégation de haut niveau du parti Komeito , Nguyen Van Nen a souligné que Hô Chi Minh-Ville considérait toujours le Japon comme l'un de ses partenaires les plus importants.Ho Chi Minh-Ville s’intéresse toujours au développement des relations avec des partenaires japonais dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la culture, des échanges entre les peuples et, en particulier, de la coopération dans la formation des ressources humaines, a-t-il déclaré.Nguyen Van Nen a émis le souhait que le président du parti Komeito encourage les entreprises et les investisseurs japonais à promouvoir les investissements et à mener des opérations à long terme dans la ville. Il a également proposé de promouvoir les activités touristiques, les échanges culturels et la diplomatie populaire.De son côté, Yamaguchi Natsuo s’est dit impressionné du développement dynamique de Ho Chi Minh-Ville Selon lui, la visite de travail au Vietnam de sa délégation vise renforcer la coopération entre les deux pays. Il a également affirmé que son parti soutenait les activités visant à promouvoir les relations entre le Japon et le Vietnam, en particulier dans la construction d'infrastructures et la formation pour améliorer la qualité du personnel de la garde côtière.Le président du parti Komeito a en outre estimé qu’en plus de la promotion des relations politiques, économiques et commerciales, il était nécessaire de promouvoir les échanges culturels et la diplomatie populaire...-VNA