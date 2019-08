Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan (droite) et le ministre singapourien des AE Vivian Balakrishnan. Photo: VNA



Singapour (VNA) - La délégation de haut rang de Ho Chi Minh-Ville conduite par le secrétaire du Comité municipal du Parti, Nguyen Thien Nhan, a effectué du 24 au 28 août une visite de travail à Singapour, afin de renforcer la coopération intégrale dans plusieurs domaines avec les partenaires singapouriens.

Dans le cadre de sa visite, Nguyen Thien Nhan a rencontré le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong, le ministre de la Coordination de la Sécurité nationale de Singapour, Teo Chee Hean, le ministre des Affaires étrangères Vivian Balakrishnan, le ministre de l'Économie et de l'Industrie Chan Chun Sing, le président du programme Lee Kuan Yew, Lee Tzu Zang. La délégation de la mégapole du Sud a également travaillé avec les dirigeants du ministère de l'Éducation, du Centre pour la stratégie future (CFS), du Département des transports routiers de Singapour, du Centre pour les villes habitables (CLC), de l'Autorité de réaménagement urbain (URA), de l'Université nationale de Singapour.

En recevant Nguyen Thien Nhan, le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a déclaré que son pays espérait renforcer ses relations de coopération intégrale avec Ho Chi Minh-Ville, une ville dynamique et innovante qui apporte des contributions positives au Vietnam et à la région.



En outre, Singapour attachait une grande importance aux liens avec le Vietnam et Ho Chi Minh-Ville en particulier lors qu'ils étaient tous deux membres du Réseau des villes intelligentes de l'ASEAN (ASCN), a-t-il déclaré.

Lee Hsien Loong a soutenu la collaboration bilatérale dans les domaines du développement urbain, de l'éducation et de la formation, et a demandé à Ho Chi Minh-Ville et aux autorités compétentes de Singapour de travailler ensemble afin de signer plusieurs protocoles d'accord dans l'avenir.



En ce qui concerne la formation de haute qualité des ressources humaines, Lee Hsien Loong a suggéré que Ho Chi Minh-Ville propose un programme d'enseignement précoce de l'anglais aux enfants d'âge préscolaire.



Pour sa part, Nguyen Thien Nhan a souligné que Ho Chi Minh-Ville, en tant que plaque tournante économique du Vietnam, est confrontée à un large éventail de défis, notamment dans le développement économique, l'environnement, la gestion urbaine, la lutte contre le changement climatique, la lutte contre l'embouteillage, l'éducation et la formation, etc.

Il a souhaité renforcer la coopération avec Singapour dans les domaines où ce pays dispose des atouts tels que l'éducation et la formation, l'aménagement urbain, le start-up, etc.

Les dirigeants des ministères singapouriens ont déclaré que Singapour était prêt à partager des expériences sur le développement des start-ups, l'aménagement urbain et à inviter les experts de Ho Chi Minh-Ville à se rendre à Singapour pour étudier les expériences singapouriennes en ce domaine.

Le même jour, Nhan a eu une séance de travail avec les responsables de l'Université nationale de Singapour (NUS) pour apprendre des expériences en matière d'élaboration de politiques d'assistance aux start-ups et discuter des opportunités de coopération entre Hô Chi Minh-Ville et la NUS dans le futur.

A cette occasion, le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a organisé une table ronde entre les autorités municipales et les entreprises singapouriennes, afin de présenter les potentiels et les projets attirant les investissements de la mégapole du Sud.

Selon Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, les échanges commerciaux entre la ville et Singapour ont atteint 4,13 milliards de dollars en 2018, soit une hausse de 4,58% par rapport à 2017, et 2,06 milliards de dollars lors des sept premiers mois de 2019. Singapour est actuellement le plus grand investisseur de Ho Chi Minh-Ville, avec 1.216 projets en vigueur cumulant un fonds total de 10,95 milliards de dollars.

Lors de la table ronde, plusieurs investisseurs singapouriens ont apprécié le climat d'affaires du Vietnam en général et de Ho Chi Minh-Ville en particulier. Ils se sont engagés à renforcer les activités d'investissement dans cette ville.

La délégation vietnamienne s'est rendue également à l'ambassade du Vietnam à Singapour et est allée offrir des encens au statue du président Ho Chi Minh au musée des des civilisations asiatiques.

En outre, elle a assisté à la cérémonie célébrant le 74e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945) organisée par l'ambassade du Vietnam à Singapour. -VNA