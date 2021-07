Hô Chi Minh-Ville: 45 ans de développement fulgurant

Le canal Nhiêu Lôc - Thi Nghe, qui traverse le 3e arrondissement et ceux de Tâ Binh, Binh Thanh et Phu Nhuan, contribue à améliorer considérablement la situation en termes d'inondations, de pollution, de protection de la santé, et de conditions de vie de plus de 1,2 million d'habitants. Photo: VNA