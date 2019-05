Hanoi (VNA) - L’exposition "Hô Chi Minh - portrait d’un grand homme" se tient du 17 mai jusqu’à la fin du mois d’août au Musée national de l’histoire du Vietnam, à Hanoï. Près de 200 documents, archives, objets et photos y sont présentés.

Le Président Hô Chi Minh, éminent symbole de l’affirmation nationale, a consacré toute sa vie à la libération nationale du peuple vietnamien, contribuant à la lutte commune des peuples pour la paix, l’indépendance nationale, la démocratie et le progrès social… Sa contribution importante et multiple dans les domaines de la culture, de l’éducation et des arts va cristalliser les traditions millénaires du peuple Vietnamien. Ses idéaux incarnent les aspirations des peuples dans l’affirmation de leur identité culturelle et la promotion de la compréhension mutuelle.Hô Chi Minh est l’exemple d’un grand homme, d’un grand dirigeant révolutionnaire, d’un authentique communiste et d’un exemple de moralité ordinaire que tous les Vietnamiens devraient étudier et suivre.Le vernissage de l’exposition "Hô Chi Minh - portrait d’un grand homme", fait suite au 129e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (le 19 mai), au 50e anniversaire de la mise en œuvre de son Testament, et à la continuité de la directive No 5CT/TW du Bureau politique sur le renforcement du mouvement "Étudier et suivre la pensée, la morale et le style du Président Hô Chi Minh".