L’ambassadeur égyptien Moheb el Samra. Photo : VOV

Hanoï (VNA) - Le Président Hô Chi Minh est un grand dirigeant pour les Vietnamiens mais également pour tous les peuples épris de paix.



«Le Vietnam-Hô Chi Minh» est devenu une locution indivisible pour les Égyptiens et les populations africaines, qui ont été inspirés par la Révolution d’août pour se soulever et briser les chaînes de l’esclavage. Sous sa présidence, le Vietnam a réalisé des miracles incroyables, a déclaré l’ambassadeur égyptien Moheb el Samra.



À 90 ans, le président de la commission de solidarité Asie-Afrique Nuri Abdel se souvient encore très bien de sa rencontre avec Hô Chi Minh en Chine en 1950. C’était un dirigeant à la fois brillant, modeste et très accessible, affirme-t-il.



Hô Chi Minh s’est rendu en Indonésie il y a plus de soixante ans, une visite qui a permis de construire un partenariat fructueux et solide. Lors de ce séjour, Hô Chi Minh a reçu l’Ordre de guérilla de l’État indonésien. Le Professeur Rina Indiastuti, recteur de l’Université Padjadjaran, à Bandung, est fier de conserver plusieurs photos du grand dirigeant. Le 2 mars 1959, Hô Chi Minh a été élu docteur honoris causa de la faculté du droit de notre université, précise-t-il.



Le 19 mai 2020, le Vietnam célébrera le 130e anniversaire de la naissance de Hô Chi Minh dont les conceptions politiques restent d’actualité pour le développement du pays.-VOV/VNA