Le directeur général d'Hitachi Asia Vietnam, Kazunori Sudo. Photo : avec l'autorisation de l'entreprise

Hanoï, 4 juillet (VNA) - Le Vietnam a toujours été l'un des rares pays à pouvoir contrôler la propagation de la pandémie de COVID-19, grâce aux efforts et à la détermination du gouvernement ainsi qu'à l'application de nombreuses mesures flexibles, a déclaré Kazunori Sudo, directeur général d'Hitachi Asia Vietnam.

Kazunori Sudo a fait ces remarques dans une interview avec l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Il a estimé que le Vietnam est maintenant confronté à la quatrième vague d'infections au COVID-19, principalement causée par le variant trouvé pour la première fois en Inde.

La pandémie de COVID-19 a apporté beaucoup de difficultés, de défis pour les économies du monde entier, y compris le Vietnam dont la croissance a ceoendant atteint 5,64 % au cours des six premiers mois de l'année, ce qui témoigne de la justesse du «double objectif» de son gouvernement, à savoir lutter simultanément contre la pandémie et protéger la santé des citoyens, tout en stimulant la reprise et le développement socio-économiques.

Pour aider à atteindre le « double objectif » du gouvernement vietnamien, Hitachi a strictement suivi les instructions du gouvernement concernant les mesures en cas de pandémie, telles que mesures dites des 5K, travail en ligne pendant la distanciation sociale, réduction des heures de travail, réduction de moitié du nombre de travailleurs dans les usines, bilans et déclarations de santé.

Les experts d'Hitachi ont suivi les règles pendant la période de quarantaine et ont effectué les tests définis par le ministère de la Santé pour minimiser la transmission du virus et garantir la force de secours pour la production et les activités commerciales.

La pandémie a gravement touché tous les aspects socio-économiques. Pour aider à atteindre la « double cible », dans la soirée du 5 juin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé chaque entreprise et chaque particulier à se joindre au gouvernement pour faire un don au Fonds pour les vaccins dans le but d'obtenir suffisamment de doses pour toutes les personnes vivant au Vietnam.

Hitachi apprécie hautement la politique et les efforts avisés du gouvernement. Dans le contexte de conditions économiques modestes par rapport à d'autres pays, le gouvernement souhaite mener sa stratégie vaccinale pour atteindre l'immunité collective - solution efficace pour freiner la propagation du virus. Pour cela, il est nécessaire de mobiliser des ressources financières importantes du budget et de la société.

Le groupe Hitachi au Vietnam compte huit sociétés et 20 bureaux et usines avec environ 4.000 employés à Hanoi, Da Nang, Ho Chi Minh-Ville, Bac Ninh, Hai Duong et Binh Duong, opérant dans divers domaines tels les systèmes électriques industriels, électroniques, les câblages technologiques, les transports, le traitement des eaux usées, et surtout le développement des technologies de l'information et la transformation numérique.

Ces derniers jours, de nombreuses entreprises et individus, en fonction de leurs capacités personnelles, ont fait un don au Fonds pour le vaccin anti-COVID-19, ainsi qu'aux activités de prévention et de contrôle du COVID-19.

La responsabilité des entreprises, tant nationales qu'étrangères, a été de contribuer conjointement à surmonter ensemble ces temps difficiles pour la communauté et la société. Pour soutenir cette initiative du gouvernement vietnamien, Hitachi prévoit de faire un don de 839 millions de dongs au Fonds des vaccins. Hitachi espère qu'en contribuant à ce fonds dans les localités où ils sont basés, la situation s'améliorera rapidement et la production et les activités reprendront bientôt.

‘’En tant que directeur général d'Hitachi - Asie Vietnam, je crois en la stratégie de « double objectif » et j'espère sincèrement que les efforts d'Hitachi pour soutenir le développement socio-économique et les plans budgétaires de l'État du Vietnam au cours des six derniers mois de 2021 seront couronnés de succès », a souligné le directeur général d'Hitachi Asia Vietnam, Kazunori Sudo. - VNA