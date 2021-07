Hanoï, 17 juillet (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a demandé à Ho Chi Minh-Ville de continuer à renforcer la gestion pour prévenir les infections croisées dans les zones de quarantaine et les zones bouclées lors d'une réunion virtuelle du Comité de pilotage national pour la prévention et la lutte contre le COVID -19, le 17 juillet.

Vu Duc Dam, qui est également à la tête du comité, a exhorté la ville à renforcer le transport des cas F0 récemment dépistés vers les centres de traitement, en particulier ceux dont les symptômes s'aggravent.

Ho Chi Minh-Ville doit assurer l'approvisionnement en biens essentiels et en nourriture pour stabiliser la vie des gens et les encourager à partager les difficultés immédiates pour se conformer strictement aux règles de distanciation sociale, a-t-il ajouté.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a demandé des tests plus rapides, affirmant que les forces devaient collecter rapidement des échantillons, organiser des tests et mettre en quarantaine les personnes infectées.

Le même jour, le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a inspecté la prévention et le contrôle du COVID-19 dans la province de Dong Thap.

Il a souligné l'objectif de cette province du delta du Mékong de réduire le nombre de cas et de décès pendant la période de distanciation sociale, tout en protégeant les activités de production des entreprises pour à la fois lutter contre la pandémie et maintenir les activités économiques.

La province doit se concentrer sur la mobilisation des ressources pour la prévention et le contrôle du COVID-19, et aider les personnes vulnérables et défavorisées, a-t-il déclaré.- VNA