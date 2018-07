Le secrétaire du comité du Parti de HCM-Ville Nguyen Thien Nhan (droite) et Ryu Shionoya, président de l'Alliance des parlementaires d'amitié Japon-Mékong.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville et le Japon détiennent un grand potentiel de coopération dans des domaines d'intérêt commun, y compris le partage d'expérience dans la prévention des inondations et la start-up, a déclaré le 26 juillet le secrétaire du comité municipal du Parti Nguyen Thien Nhan.Nguyen Thien Nhan a fait cette déclaration en recevant une délégation de parlementaires japonais dirigée par Ryu Shionoya, président de l'Alliance des parlementaires d'amitié Japon-Mékong.Lors de la réunion, Nguyen Thien Nhan a noté que de nombreuses visites de hauts fonctionnaires ont été échangées récemment, contribuant ainsi au partenariat stratégique Vietnam-Japon.Il a profité de l'occasion pour exprimer sa sympathie pour les pertes causées par les récentes catastrophes naturelles au Japon, affirmant que le Vietnam et le Japon partagent de nombreuses similitudes, à la fois en termes de culture et d'impact du changement climatique.En plus de l'éducation et de la formation, la fourniture des ressources humaines en soins de santé offre également des possibilités de coopération. Les deux parties devraient favoriser la collaboration dans la formation professionnelle et l’enseignement des langues étrangères pour les ouvriers, a ajouté Nguyen Thien Nhan.En réponse, Ryu Shionoya a déclaré que cette visite des parlementaires japonais au Vietnam visait à renforcer la coopération multiforme avec le Vietnam et d'autres pays de la région du Mékong.Il a déclaré que le Japon apprécie hautement le potentiel et le rôle du Vietnam dans la région du Mékong et dans l'ASEAN, et souhaite renforcer son amitié avec le Vietnam, contribuant ainsi à la stabilité régionale et au développement socio-économique.Faisant l'éloge du développement actif de Ho Chi Minh-Ville, il a promis de continuer à promouvoir les programmes de coopération entre la ville et le Japon, en particulier dans le commerce, l'investissement, l'éducation et la formation.Lors de la réunion, le secrétaire du comité municipal du Parti et les parlementaires japonais ont discuté du rôle important des femmes parlementaires, des soins de santé, de l'éducation et de la formation, ainsi que de l'amélioration de la qualité des ressources humaines, entre autres.Le Japon est actuellement le troisième plus grand partenaire commercial et le plus grand investisseur étranger de Ho Chi Minh-Ville, avec environ 1 000 projets totalisant 4 milliards d’USD. La ville a établi des relations avec sept localités du Japon et a organisé de nombreuses activités de coopération avec le pays. -VNA