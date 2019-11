L'entrée à la rue florale Nguyên Huê 2020, à Hô Chi Minh-Ville.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Vendredi 15 novembre, le comité d'organisation de la rue florale Nguyên Huê a officiellement présenté les idées forces de la rue florale pour le Têt 2020. Elle aura pour thème "Hô Chi Minh-Ville - fermement avancée".



La rue florale Nguyên Huê sera inaugurée officiellement à 19h00 le 22 janvier et ouverte jusqu'au 28 janvier 2020 à 21h00 (soit le 28 décembre du calendrier lunaire jusqu'au quatrième jour du Nouvel An lunaire).



Elle sera mise en place selon trois segments principaux, s'étendant sur 700 mètres de rue piétonne, partant de la fontaine jusqu'à l'intersection avec la rue Tôn Duc Thang. Les mascottes seront des souris inspirées des estampes de Dông Hô, le tableau Le mariage de la souris.



Pas moins de 130 souris seront réparties dans la rue Nguyên Huê dont celles installées à l’entrée pour bien accueillir la nouvelle année. En particulier, on y verra un chef d'orchestre-souris père d’une hauteur de 3 mètres, commandant une équipe de musiciens composée d'une souris mère de 2,5 mètres ainsi que de 7 souris bébés de 1,5 mètre.



Truong Tân Son, vice-président du comité d’organisation de la rue florale Nguyên Huê 2020, a déclaré que le point d'orgue de la rue florale Nguyên Huê de cette année sera une combinaison d'éléments naturels, utilisant des matériaux respectueux de l'environnement avec le rappel des caractéristiques traditionnelles, l'identité culturelle du Têt traditionnel et l'architecture moderne donnant une signification sociale positive.



Selon M. Tân Son, en plus de l'événement de la rue florale Nguyên Huê, l'atmosphère printanière sera pleine d'intérêt avec des activités annexes telles que la décoration des rues du Têt ou encore la présentation de spectacles... -CVN/VNA