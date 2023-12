Cérémonie de signature. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Parc de haute technologie de Saigon (Saigon Hi-Tech Park - SHTP) a signé le 28 décembre un accord de coopération avec le fournisseur américain de logiciels de simulation technique Ansys Software Pvt. Ltd., pour développer des ressources humaines pour l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs.



Ansys fournira ainsi des logiciels éducatifs et des programmes de formation à des universités locales possédant des atouts scientifiques et technologiques via l’espace d’innovation d’Ansys.



Nguyen Anh Thi, chef du comité de gestion du SHTP, a déclaré que le programme collaboratif offrirait aux étudiants l'opportunité d'accéder aux dernières technologies et méthodologies de simulation technique et leur permettrait d'accumuler une expérience pratique, garantissant ainsi leur réussite dans le domaine de la haute technologie. Cette coopération contribuerait également à améliorer les capacités opérationnelles du Centre d'électronique et de semi-conducteurs (ESC) du SHTP.



Selon Rafiq Somani, vice-président d'Ansys pour l'Inde et l'Asie du Sud-Pacifique, le conglomérat vise à aider le SHTP à atteindre ses objectifs de développement de compétences en simulation et de capacités de conception pour les industries de haute technologie.



Lors de la cérémonie de signature, le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a émis son espoir que dans les temps à venir, Ansys s'associera à Ho Chi Minh-Ville pour attirer les investisseurs dans le secteur des semi-conducteurs.



La ville a préparé des ressources et des politiques favorables pour accueillir les investisseurs, a-t-il affirmé. -VNA