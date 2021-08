Photo d'illustration : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville a besoin en août environ 5,5 millions de doses de vaccins pour les deux injections nécessaires. Ces vaccins doivent être délivrés prochainement, à partir du 5 août et selon le calendrier d'injection d'ici la fin du mois.C'est la proposition envoyée par le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville au vice-Premier ministre Vu Duc Dam concernant l'attribution des vaccins à la ville.La mégapole du Sud a pour objectif d'organiser la vaccination pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus (environ 7 millions). La ville a donc besoin d'au moins 7 millions de doses de vaccin pour atteindre cet objectif.En août 2021, le nombre de personnes ayant besoin de la première injection à Ho Chi Minh-Ville est de 4,5 millions de doses.Au 2 août, le Centre de contrôle de la maladie de la ville a reçu plus de 2,5 millions de doses de vaccins. Il est prévu que d'ici le 5 août, tous les vaccins délivrés seront utilisés.Selon le secrétaire adjoint du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, afin d'atteindre l'objectif d'immunité communautaire le plus rapidement possible, la ville réorganise le travail d'injection et mobilise davantage de ressources. D'ici fin août, si l'approvisionnement en vaccin est garanti, la ville aura une couverture vaccinale de 70 à 80 % pour les personnes de 18 ans et plus.Jusqu'à présent, la ville a effectué 5 campagnes de vaccination anti-COVID-19, le nombre de personnes recevant au moins une injection est d'environ 1,95 million de personnes, dont environ 70.000 personnes ayant reçu deux injections.Pour la 5e campagne (au matin du 4 août), la ville a fait vacciner 1,1 million de personnes, dont plus de 150.000 personnes de plus de 65 ans et atteintes de maladies sous-jacentes. -VNA