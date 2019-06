Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a reçu le 27 juin dans la ville Yan Jiehe, fondateur de la société chinoise, China Pacific Construction Group, pour discuter de la coopération bilatérale dans le développement des infrastructures urbaines.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan (droite) et Yan Jiehe, fondateur de China Pacific Construction Group. Photo: VNA



Vo Van Hoan a affirmé que Ho Chi Minh-Ville souhaitait contribuer activement au partenariat intégral Vietnam-Chine. Il a déclaré que sa ville était prête à coopérer avec les investisseurs étrangers, dont China Pacific Construction Group, pour mettre en œuvre des projets d'infrastructures de trafic et de développement des cités urbaines satellitaires.Pour sa part, Yan Jiehe, a souligné que son voyage dans la mégapole du Sud visait à rechercher des opportunités de coopération.China Pacific Construction Group attache une grande importance au potentiel de développement du Vietnam, en particulier de Ho Chi Minh-Ville, a-t-il déclaré, ajoutant que sa société souhaitait participer au développement des infrastructures de cette technopole du Sud Vietnam, notamment du système de transport et des zones urbaines.China Pacific Construction Group prête une grande attention à la question de la qualité et s’engage à garantir la qualité d’ouvrages d’investissement au Vietnam afin de modifier les évaluations de la partie vietnamienne sur les ouvrages chargés par les entreprises chinoises, a-t-il affirmé. -VNA