Photo d'illustration: Cafef



Hanoï (VNA) - Pegatron, l'un des cinq plus grands fabricants de composants et de produits électroniques de Taïwan (Chine), aussi un partenaire important de Microsoft, d’Apple et de Sony, prévoit d'injecter un milliard de dollars dans des projets au Vietnam.



C’est ce qui ressort d’un récent rapport du ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement. Cet immense capital se divise en 3 phases.



D’un investissement total de 19 millions de dollars, le projet Pegatron Vietnam 1 a obtenu le 17 mars dernier un certificat d'investissement de l'Autorité de la zone économique de la ville de Hai Phong.



Le 2e projet, Pegatron Vietnam 2, d’un capital inscrit de 481 millions de dollars, est en train d’achever les procédures d'investissement en vue d’un déploiement dans la zone industrielle de Nam Dinh Vu-Cat Hai dans la ville de Hai Phong. Ses produits, notamment composants pour ordinateurs et puces électroniques, seraient fournis à ses partenaires comme Microsoft, Sony, Lenovo et Apple. Environ 22.500 emplois seront créés.



Le Pegatron Vietnam 3, aussi le 3e projet, doté d’un investissement total de 500 millions de dollars, devrait être mis en œuvre entre 2026 et 2027.



Cette entreprise taïwanaise prévoit également de déplacer vers 2027 son centre de recherche et développement (R&D) de la Chine vers le Vietnam. - CPV/VNA

