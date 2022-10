Le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoi Dinh Tiên Dung et la présidente singapourienne Halimah Yacob. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoi Dinh Tiên Dung a rencontré mardi 18 octobre la présidente singapourienne Halimah Yacob, en visite d’État au Vietnam.



La dirigeante singapourienne a exprimé sa forte impression devant le rythme de développement de Hanoi et son souhait d’étudier les expériences précieuses de la ville dans la préservation des patrimoines, des maisons anciennes, etc.



En outre, elle a proposé à Hanoi de promouvoir la coopération bilatérale dans l’éducation et la formation, ainsi que de faciliter la communauté des entreprises singapouriennes.

Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi Dinh Tiên Dung, la présidente singapourienne Halimah Yacob et des délégués. Photo: VNA



Pour sa part, Dinh Tiên Dung a présenté à la présidente singapourienne la situation de développement de Hanoi. Malgré la longue crise sanitaire du Covid, son produit intérieur brut régional (PIBR) en 2021 a augmenté de 2,92%, soit supérieur à la moyenne nationale.



Hanoi souhaite renforcer sa coopération avec Singapour dans de nouveaux domaines, tels que la planification et la gestion urbaines, la finance, la santé, le tourisme, le développement de villes intelligentes et de l’administration électronique, la protection de l’environnement..., a-t-il dit. –VNA