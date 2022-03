Hanoï, 15 mars (VNA) – La capitale Hanoï rouvrira les espaces piétoniers du centre-ville de Hoan Kiem à partir du 18 mars après près d'un an de fermeture en raison de la pandémie de COVID-19, selon le Comité populaire municipal.

Hanoï va rouvrir les espaces piétoniers à partir du 18 mars. Photo : VNA



Cette décision intervient après la reprise des activités touristiques au Vietnam le 15 mars. Cela devrait aider la capitale à attirer plus de visiteurs.



Les espaces comprennent les rues autour du lac Hoan Kiem et les rues voisines, la route piétonne-commerce-service Hang Ngang-Hang Dao, les espaces piétoniers agrandis dans le vieux quartier, ainsi que les routes reliant le vieux quartier et le lac Hoan Kiem.



Les espaces seront ouvertes de 19h00 le vendredi jusqu'à 12h00 le dimanche.

Les visiteurs sont priés de faire des déclarations de santé et de se laver les mains avant d'entrer dans les espaces piétoniers, et de ne pas entrer dans la zone s'ils présentent des symptômes du COVID-19.



Les organisateurs d'événements culturels et artistiques dans les espaces sont invités à appliquer strictement les mesures de contrôle COVID-19.- VNA