Le lac Hoan Kiem à Hanoï. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L'Agence de promotion de Hanoï (HPA) lancera un programme de promotion du tourisme au Japon et rejoindra le Salon du tourisme au Japon (JATA) 2019 à Osaka plus tard ce mois-ci, dans le but d'exploiter davantage ce marché, l'un des trois principaux du Vietnam et de Hanoï.

Tenu du 21 au 28 octobre, le JATA 2019 est une occasion pour Hanoï de présenter ses derniers produits et services touristiques aux voyagistes japonais et aux touristes, et de rechercher des partenariats avec des agences de gestion, associations et agences de voyage du Japon.

Le stand de HPA, sur le thème "Hanoï - une destination touristique sûre, conviviale, qualité et attrayante", soulignera le potentiel culturel et touristique de la capitale et du Vietnam, ainsi que des principales attractions touristiques de la ville, tels que lac Hoan Kiem - Vieux quartier, rues piétonnes, village de commerce et éco-tourisme.

Des produits des localités partenaires de Hanoï seront présentés, ainsi que de grands événements touristiques à Hanoï, tels que le grand prix de F1 prévu en avril 2020 et les SEA Games 2021.

Des artistes du théâtre de marionnettes Thang Long se produiront également pendant l'exposition. La délégation HPA travaillera avec l'ambassade du Vietnam, l'Association japonaise du tourisme et les autorités d'Osaka pour promouvoir le tourisme dans le pays. –CPV/VNA