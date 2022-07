Nguyen Lan Thang a été arrêté pour propagande contre l'Etat. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Police de Hanoï a arrêté et placé en détention provisoire Nguyen Lan Thang, né en 1975 et domicilié dans l’arrondissement de Dong Da, à Hanoï.

Nguyen Lan Thang a été arrêté pour avoir élaboré, stocké, distribué et diffusé des informations, des documents et objets contre l'État de la République socialiste du Vietnam, conformément à l'article 117 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017).

Les décisions d’arrestation et de mise en détention provisoire ont été approuvées par le Parquet populaire de Hanoï.

La Police mène une enquête sur les actes de Nguyen Lan Thang. -VNA