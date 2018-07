Le président du Comité populaire municipal de Hanoi Nguyen Duc Chung. (Source: Ha Noi Moi)



Hanoï, 14 juillet (VNA) - Hanoi vise à devenir une zone urbaine intelligente et durable à l'avenir, a déclaré le président du Comité populaire municipal Nguyen Duc Chung.Parlant lors d'un colloque à Hanoi le 13 juillet dans le cadre du Sommet et de l'Exposition Industrie 4.0, Nguyen Duc Chung a déclaré que, comme les autres zones urbaines du monde, Hanoi a été confrontée à des problèmes tels que l'urbanisation rapide et les flux migratoires, la sécurité, les soins de santé, l'éducation, l'énergie, le développement du logement et la pollution de l'environnement.Un modèle urbain intelligent et durable doit assurer la commodité, la sécurité et l'hospitalité des résidents sur la base de l'application des principales technologies de l'industrie 4.0, a-t-il déclaré.Au milieu du développement robuste de la quatrième révolution industrielle, il est nécessaire de rechercher des solutions et des politiques appropriées qui soutiennent la mise en œuvre du modèle, a-t-il indiqué, soulignant le rôle important joué par les ressources humaines dans le développement de la zone urbaine intelligente.Hanoï et d'autres villes et provinces, doivent élaborer des stratégies de développement de la télévision numérique, des infrastructures de connectivité numérique, de la cybersécurité, des écosystèmes de start-up et d'innovation, de l'agriculture et du tourisme intelligents et de l'industrie numérique.Les opinions exprimées lors de l'événement sur la création, l'application et les expériences de construction de villes intelligentes devraient aider les agences de Hanoi et les parties concernées à mettre en place des politiques favorisant le développement de zones urbaines intelligentes adaptées aux conditions du Vietnam. -VNA