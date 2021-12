Hanoi, 13 décembre (VNA) - Ces deux dernières années, depuis qu'elle est devenue membre du Réseau des villes créatives de l'UNESCO, Hanoi a pris les mesures initiales pour atteindre l'objectif de devenir la capitale créative de l'Asie du Sud-Est dans le domaine de l'innovation.

La ville continue de rechercher des solutions pour accélérer la transformation de ses ressources culturelles au service de la créativité. Actuellement, bien que la ville ne dispose pas encore d'un mécanisme pour promouvoir les activités créatives et transformer les ressources culturelles pour la créativité, de nombreuses organisations, unités et individus ont activement investi et mis en œuvre des activités créatives.

Selon la prof.associée-Dr. Nguyen Thi Thu Phuong, vice-directrice de l'Institut national de la culture et des arts du Vietnam, l'initiative du monde créatif a créé une force motrice pour que Hanoi se transforme dans le domaine du design, contribuant considérablement à la régénération et à l'éveil des ressources culturelles, incitant au développement de produits et services industriels culturels abondants.

Les gestionnaires ainsi que le milieu des créateurs ont estimé que Hanoi doit identifier la créativité comme un moteur de son développement durable afin d’élaborer des mesures efficaces pour transformer les ressources culturelles en créativité.

Le processus de mise en œuvre nécessite la participation des autorités, des entreprises, des investisseurs et des personnes. Le professeur associé, Dr Dang Van Bai, vice-président du Conseil national vietnamien pour le patrimoine culturel, a déclaré que la forme de partenariat public-privé dans le domaine de la culture est désormais une tendance inévitable du monde.

Au Vietnam, la propriété privée de la culture est reconnue. Par conséquent, le partenariat public-privé sera la meilleure forme d'activité créatives. A long terme, les activités créatives s'appuieront sur le secteur privé, tandis que l'Etat créera les mécanismes et l'environnement des activités.

Le Quôc Vinh, président du conseil d'administration et directeur général du Groupe de Media Lê, a affirmé que la coopération public-privé dans le domaine de la culture est la clé de la mobilisation des ressources du secteur privé. Hanoï a besoin d'une planification attractive dans le domaine de la culture, posant les bases pour le secteur privé de rechercher et développer des projets, d'apporter une nouvelle vie plus moderne et de créer de nombreux produits culturels plus attractifs. - VNA