Hanoi (VNA) – La capitale Hanoi va tourner la page sur l’année 2021 dans un éclatement des feux d’artifice qui seront tirés depuis un seul endroit compte tenu des évolutions complexes de l’épidémie de Covid-19.

Des feux d’artifice seront tirés depuis un seul site à Hanoi pour le Têt du Tigre. Photo : VNA

Selon le comité populaire de Hanoi, c’est le parc Thông Nhât qui accueillera cet événement, dont le coût est financé par des entreprises et qui durera une quinzaine de minutes.

La ville a chargé les départements et agences concernés de préparer les feux d’artifice afin d’assurer une sécurité et une sûreté maximales. Ce sera la deuxième fois consécutive que la capitale fêtera le Nouvel An lunaire avec des feux d’artifice tirés d’un seul site.

Lors des précédents réveillons du Têt traditionnel, des feux d’artifice ont été tirées dans les 30 quartiers et villes de Hanoi.

Plus tôt, la capitale a annulé toutes les activités de plein air pour le réveillon du Nouvel An, y compris les événements de compte à rebours et les feux d’artifice au milieu d’un pic de cas de contaminations. – VNA