Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Selon le Service de l'agriculture et du développement rural de Hanoï, la capitale peut répondre à la demande de produits à base de viande de volaille.



Pour la viande de boeuf, Hanoï ne peut en fournir qu'environ 18,6 %, la viande de porc, environ 71 %. Aussi la ville devra-t-elle importer des viandes d'autres localités et aussi de l’étranger.



Actuellement, Hanoï compte plus de 10 millions d’habitants qui vivent, travaillent et étudient et accueille chaque année des millions de touristes nationaux et internationaux, ce qui explique que la demande de viande est très élevée. Dans les temps à venir, certains districts de banlieue de Hanoï tels que Dong Anh, Gia Lam, Thanh Tri, Hoai Duc et Dan Phuong deviendront des arrondissements, la zone d'élevage alors se réduira.



Par exemple, selon la feuille de route, au cours de la période 2023 - 2025, le district de Gia Lam s'efforcera de devenir un district et ses communes deviendront les quartiers, conformément à la loi. Par conséquent, le Comité populaire du district de Gia Lam a activement ordonné aux communes de réduire progressivement le nombre total de cheptel de volailles et de déplacer progressivement les fermes concentrées et les établissements d'élevage loin des zones résidentielles, conformément aux réglementations en vigueur. -VNA