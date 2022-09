Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Comme nombre de gens à Hanoï continuent de traverser la route sans utiliser les passerelles piétonnes, les organes compétents de la ville envisagent de renforcer la communication, les mesures coercitives et la sanction des violations.



La capitale compte actuellement 70 passerelles piétonnes pour aider les piétons à traverser la route en toute sécurité. Cependant, nombre de gens les « ignorent », mettant en danger eux-mêmes et d’autres personnes sur la route.



Selon des experts, afin de limiter ce phénomène, il est nécessaire de renforcer la sensibilisation, les mesures coercitives et de sanctionner les violations conformément aux réglementations.-VNA