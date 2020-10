Un représentant de l'arrondissement de Dong Da, à Hanoï, remet des aides aux sinistrés du Centre . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam à Hanoï a reçu mardi plus de 22 milliards de dôngs (près un million de dollars) et des biens de première nécessité offerts par des collectivités, entreprises et individus pour soutenir les sinistrés des inondations et des crues survenues ces derniers jours dans le Centre.

Ces biens comprenaient 700 caisses de lait Ecolean, 500kg de saucisse et 2 tonnes de riz.

Le Comité municipal du Parti, le Conseil populaire municipal et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam à Hanoï ont immédiatement remis aux provinces de Quang Binh et Ha Tinh chacune un milliard de dôngs pour aider les habitants locaux à surmonter les difficultés actuelles. La présidente du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hanoï, Nguyen Lan Huong, a appelé à un soutien continu en faveur des sinistrés des provinces du Centre.

Le 13 octobre, lors du 17e Congrès de l'organisation du Parti de Hanoï, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam à Hanoï a lancé le mouvement "Tout le peuple appuie le Centre touché par les crues". Les délégués avaient fait don 312 millions de dôngs. Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hanoï avait accordé 7 milliards de dôngs ainsi que des biens de première nécessité à certaines provinces du Centre.

A cette occasion, le groupe du charbon et des industries minérales du Vietnam (TKV) a remis 5 milliards de dôngs aux provinces de Thua Thien-Hue, Quang Binh, Quang Tri, Quang Nam et Ha Tinh. En outre, le groupe a également accordé 300 millions de dôngs pour aider le personnel de la société du charbon et de l’électricité Nong Son, une filiale du groupe dans la province de Quang Nam, à régler les conséquences causées par les crues.

Le bilan établi à 06h00 le 19 octobre est de 90 morts, 34 disparus, selon le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles.



En particulier, dans la commune de Phong Xuan, district de Phong Dien, province de Thua Thien-Hue, des glissements de terrain ont enseveli 17 ouvriers de la centrale hydroélectrique de Rao Trang 3 et 13 cadres et soldats faisant partie d'une équipe de sauvetage composée de 21 membres mise en place le 12 octobre pour les secourir.

Le 18 octobre, vingt-deux soldats et responsables militaires ont trouvé la mort après qu'un glissement de terrain ait enseveli leur base dans une région montagneuse de la province de Quang Tri.

En outre, 121.690 maisons ont été inondées, 920 ha de rizières, 106.610 de cultures vivrières, 531.750 animaux domestiques et volailles ont été noyés et 17.400 m de routes sont devenues impraticables. -VNA