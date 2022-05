Vientiane (VNA) – Dans le cadre de la visite officielle au Laos du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, le secrétaire adjoint du Comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) de la ville de Hanoi, président de Conseil populaire municipal et chef adjoint de la délégation parlementaire de Hanoi, Nguyên Ngoc Tuân, a travaillé lundi 16 mai avec le avec le secrétaire du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), secrétaire du Comité municipal du PPRL et président du Conseil populaire de la capitale Vientiane, Anouphap Tounalom.

Le secrétaire adjoint du Comité du PCV de la ville de Hanoi, président de Conseil populaire municipal et chef adjoint de la délégation parlementaire de Hanoi, Nguyên Ngoc Tuân, et le secrétaire du Comité municipal du PPRL et président du Conseil populaire de la capitale Vientiane, Anouphap Tounalom. Photo : VNA

Soulignant la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, les relations de coopération entre Hanoi et Vientiane, Nguyên Ngoc Tuân a affirmé les liens sans cesse renforcés dans tous les domaines entre les deux capitales, marqués notamment par la signature d’un protocole d’accord de coopération entre le Comité municipal du PCV et l’administration de Hanoi et le Comité municipal du PPRL et l’administration de Vientiane pour la période 2022-2025.

Il a exprimé le soutien de Hanoi aux échanges d’informations et d’expériences entre les Conseils populaires des deux capitales, exhortant les deux parties à profiter des mécanismes et des formes de coopération pour s’entraider et améliorer la qualité, l’efficacité de leurs activités, apporter une contribution importante au développement commun des deux capitales et des deux pays.

Le président du Conseil populaire de la capitale de Vientiane a exprimé son accord avec les remarques de son homologue vietnamien sur la coopération bilatérale et a demandé au Conseil populaire de Hanoi de soutenir, de coopérer et de partager des expériences avec le Conseil populaire de la capitale de Vientiane dans le travail professionnel, afin d’améliorer l’efficacité des organes locaux élus, de contribuer au renforcement du système politique, au développement socio-économique dans chaque pays et d’approfondir davantage les relations d’amitié entre les deux capitales et les deux pays.

Le secrétaire du Comité du PCV de la province de Quang Tri et chef de la délégation parlementaire de la province de Quang Tri, Lê Quang Tung, et le secrétaire adjoint et président du Conseil populaire de la province de Savannakhet, Kongkeo Mivorachith. Photo : VNA

Egalement dans le cadre de la visite officielle au Laos du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, les provinces vietnamienne de Quang Tri et lao de Savannakhet ont fait part lundi 17 mai de leur soutien à la planification de la connexion régionale pour le développement économique et l’attraction des investissements, sur les conseils de Singapour.

Le secrétaire du Comité du PCV de la province de Quang Tri et chef de la délégation parlementaire de la province de Quang Tri, Lê Quang Tung, et le secrétaire adjoint et président du Conseil populaire de la province de Savannakhet, Kongkeo Mivorachith ont atteint ce consensus durant leur séance de travail à Vientianne.

Ils ont estimé que l’aboutissement du projet permettrait de doter les deux provinces d’un aéroport, d’un port maritime en eau profonde et d’une autoroute reliant Lao Bao et Cam Lô pour dynamiser leur connectivité économique, ce qui devrait doper les investissements dans les infrastructures et attirer les capitaux domestiques et étrangers pour le développement économique.

Les deux parties ont convenu qu’au cours des deux dernières années, les deux provinces ont étroitement coopéré dans le développement économique, la diplomatie populaire, la mise en œuvre des accords de coopération bilatéraux, la prévention et la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

Elles ont noté des progrès substantiels des échanges commerciaux via les postes-frontières de Lao Bao et Densavan, du déploiement du modèle de coopération en matière de défense et de sécurité entre villages frontaliers, lequel a été hautement apprécié par les ministères de la Défense des deux pays.

Le secrétaire du Comité du PCV de la province de Quang Tri a proposé qu’en 2022, les deux provinces organisent conjointement des activités pour célébrer l’Année de l’amitié et de la solidarité Vietnam-Laos et Laos-Vietnam en 2022.

Pour sa part, le secrétaire adjoint et président du Conseil populaire de la province de Savannakhet a exprimé sa joie et ses remerciements à la province de Quang Tri pour son soutien à Savannakhet dans de nombreux domaines tels que la technologie de l’information, la surveillance des activités des activités des organes d’État.

Il a convenu de maintenir les visites, d’organiser des séminaires d’échange d’expériences et a demandé à la province de Quang Tri d’aider à former les cadres travaillant comme consultants pour la province de Savannakhet, d’aider à ouvrir des classes de formation du personnel pour les deux parties.

Le secrétaire du Comité provincial du PCV et chef de la délégation parlementaire de la province de Son La, Nguyên Huu Dông, et la secrétaire adjointe et présidente du Conseil populaire de la province de Huaphan, Anphayvon Lombunpheng. Photo : VNA

Dans le cadre de la visite officielle au Laos du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, le secrétaire du Comité provincial du PCV et chef de la délégation parlementaire de la province de Son La, Nguyên Huu Dông, a eu une séance de travail avec la secrétaire adjointe et présidente du Conseil populaire de la province de Huaphan, Anphayvon Lombunpheng.

Il a demandé aux dirigeants de la province de Huaphan de faire rapport au gouvernement lao pour avoir une résolution sur la modernisation de la construction du poste-frontière de Pa Hang-Longxap en un poste-frontière international, affirmant que c’est la meilleure condition pour promouvoir le commerce et les échanges populaires entre les deux provinces.

Exprimant sa joie de rencontrer les dirigeants de Son La à Vientiane et remerciant la province vietnamienne pour son soutien dans les domaines aussi divers que l’économie, la politique, la formation des cadres et étudiants, y compris l’enseignement du vietnamien, elle a fait savoir que la partie lao prépare les conditions nécessaires pour moderniser le poste-frontière de Pa Hang-Longxap. – VNA