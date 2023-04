Hanoi (VNA) – Les localités de Hanoi ont activement mis en œuvre au printemps 2023 un modèle de démonstration des drones agricoles, a fait savoir le Département de l’agriculture et du développement rural de Hanoi.

Photo: hanoimoi.com.vn



La compagnie par actions Nicotex a présenté aux agriculteurs un drone agricole pour semer des graines, répandre des intrants (à savoir les engrais et solutions de biocontrôle, incluant les phytosanitaires).Ces objets volants sans équipage humain et guidés à distance peuvent détecter des obstacles jusqu’à 30 mètres en direct à l’aide de modules radar embarqués. Stables en vol, ils peuvent avancer, reculer, descendre et maintenir une distance constante des cultures.Leur maniabilité, leur vol en basse altitude au plus près des cultures et la faible vitesse, pouvant tendre vers le vol stationnaire, apportent la finesse requise pour faire des diagnostics en temps réel et spécifique aux parcelles survolées.Les drones agricoles peuvent chacune ensemencer 3 à 4 hectares de graines à l’heure dans de bonnes conditions météorologiques. De plus, lors d’un semis au drone, la couverture est plus homogène, la densité de germination est également plus efficace qu’un semis manuel.Ils sont également capables de pulvériser des produits phytosanitaires sur 30 à 40 hectares par jour, et permettent d’économiser des coûts de main-d’œuvre, de réduire la quantité de produits phytosanitaires utilisés par hectaree, de protéger la santé des agriculteurs.L’utilisation des drones contribue à faire changer progressivement la prise de conscience des gens quant à l’application de la science et de la technologie dans la production agricole, améliorant ainsi la productivité, le rendement et la qualité des récoltes. – VNA