le chef du bureau du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Anh Dung lors d’une conférence de presse tenue le 4 mars. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Malgré les impacts de la pandémie de COVID-19, l'économie de Hanoï a obtenu de nombreux résultats positifs, avec de nombreux indicateurs de croissance élevés, au cours des deux premiers mois de 2021.

C'est ce qu'a estimé le 4 mars Nguyen Anh Dung, chef du Bureau du Comité populaire de Hanoï, lors d'une conférence de presse sur la situation socio-économique de la ville.

Plus précisément, entre janvier et février, la collecte totale du budget de l'État dans la ville s'est élevée à 50.839 milliards de dongs, soit 20,2% des prévisions. Les dépenses du budget local ont atteint 8.615 milliards de dongs, soit 7,9% des prévisions.

Notamment, en février, Hanoï a délivré la licence à 22 projets d'investissement direct étranger cumulant 12,1 millions de dollars. Au cours des deux premiers mois de cette année, le capital social total de nouveaux projets d'IDE et des projets opérationnels augmentant leur investissement initial a atteint 58,9 millions de dollars.

Hanoï a également remis la licence d'investissement à 3.415 nouvelles entreprises créées avec un capital enregistré de 36,6 milliards de dongs, en baisse de 8% du nombre d'entreprises et de 54% du capital par rapport à la même période de l'année 2020.

En ce qui concerne la source de financement pour acheter le vaccin anti-COVID-19, le directeur adjoint du Centre de contrôle des maladies (CDC) de Hanoï Khong Minh Tuan a déclaré que la ville était en train d'établir une liste des prioritaires pour la vaccination et prévoit de vacciner toutes les personnes de plus de 18 ans. Le financement de l'achat du vaccin COVID-19 peut provenir de trois sources que sont le budget de l'État; le parrainage des particuliers et des entreprises; le paiement des habitants.

Khong Minh Tuan a précisé que le 6 mars, le ministère de la Santé organiserait une formation sur la vaccination pour le personnel de l'ensemble du système de médecine préventive des 63 villes et provinces. Selon l'ordre de priorité du ministère de la Santé, les vaccins seront distribués dans 13 villes et provinces épidémiques, dont Hanoï. -VNA