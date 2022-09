Hanoï, 1er septembre (VNA) - Les espaces piétonniers de l’arrondissement Hoan Kiem de Hanoï seront ouverts du 1er au 4 septembre pour servir les résidents locaux et les visiteurs pendant la Fête nationale (2 septembre).

Photo : VNA

Le Comité populaire municipal a approuvé la prolongation, proposée par l'autorité de Hoan Kiem, le 31 août.En particulier, l'espace autour du lac Hoan Kiem et dans les zones voisines sera ouvert de 19 heures le 1er septembre à minuit le 4 septembre, au lieu des seuls week-ends comme d'habitude.Pendant ce temps, les rues piétonnes du Vieux Quartier seront accessibles de 19h à minuit pendant les vacances, mais ouvertes aux véhicules en journéeLe vice-président du comité populaire de l’arrondissement Hoan Kiem, Nguyen Quoc Hoan, a déclaré que les espaces piétonniers locaux ont attiré des millions de visiteurs depuis leur réouverture plus tôt cette année après une fermeture provoquée par le COVID.L'extension pendant les vacances de la Fête nationale servira non seulement les demandes de loisirs des visiteurs, mais aidera également à récupérer les services locaux, le commerce et le tourisme, a-t-il ajouté.- VNA