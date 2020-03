Photo d'illustration. Photo: CPV



Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de Hanoi a annoncé un plan pour attribuer, pour la troisième fois, en 2021, des titres d'Artisan du peuple et d'Artisan émérite dans le domaine du patrimoine culturel immatériel.



Ces titres seront décernés à des artisans et travailleurs culturels exceptionnels pour reconnaître leur contribution à la préservation et à la promotion du patrimoine culturel immatériel de la capitale.



Les autorités municipales ont défini les principales étapes de ce plan, qui comprendra la création du Conseil d'attribution des titres, la délivrance d'instructions aux candidats pour préparer les dossiers, recevoir, évaluer et compléter les dossiers et les soumettre au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Le Département de la culture et des sports de Hanoi dirigera le conseil et sera chargé de guider les comités populaires au niveau local pour aider les candidats à finaliser leurs dossiers.

Les autorités locales seront également chargées d'organiser des consultations avec les populations locales pour obtenir leur avis sur les candidats et leurs dossiers.

Le département assumera la responsabilité principale et collaborera avec des agences et unités pour évaluer les dossiers et aider le conseil d'attribution à les compléter, à les transmettre au Comité populaire de la ville avant de les soumettre au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Hanoi possède un riche patrimoine culturel et sa préservation incombe en grande partie aux artisans et travailleurs de la culture.

Les titres d’«Artisan du peuple» et d’"Artisan émérite" rendent hommage à ceux qui ont contribué de manière significative à la sauvegarde et à la promotion des trésors traditionnels de leurs ancêtres et à leur transmission aux jeunes générations.

L'année dernière seulement, ces titres ont été décernés à 44 praticiens locaux, dans les domaines des arts du spectacle folkloriques, des coutumes sociales et des croyances (adoration de la déesse mère).

Hanoi est la principale localité du pays en termes de nombre d'artisans dans le domaine du patrimoine culturel immatériel, a révélé un rapport du département lors d'une conférence tenue en début d’année.

La ville, qui compte sept Artisans du peuple et 76 Artisans émérites, s’emploie à améliorer la gestion et la préservation de son patrimoine culturel immatériel.

Les autorités ont investi environ 1.180 milliards de dongs pour restaurer ou moderniser 180 reliques historiques et religieuses de la ville. -CPV/VNA