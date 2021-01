Hanoi (VNA) – La capitale est prête à accueillir le13e Congrès du Parti communiste du Vietnam (PCV) qui se tiendra du 25 janvier au 2 février, l’événement politique le plus important du pays.

Un grand volume de travail de décoration et de communication sur cet événement politique a achevé, a déclaré Chu Xuân Dung, vice-président du Comité populaire municipal.

Des panneaux grand format, des banderoles, des systèmes d’éclairage au centre de la capitale, des drapeaux ont été installés sur plusieurs axes routiers importants de la ville, dans des rues de l’arrondissement Ba Dinh,…, a-t-il souligné.

Le drapeau rouge avec l'étoile jaune à cinq branches est installé du 15 janvier au 14 février devant des maisons des habitants, sur le fronton d'établissements publics, d'hôpitaux, d'écoles. Les rues de Hanoï sont décorées de fleurs, a-t-il ajouté.

85 spectacles seront organisés dans des arrondissement et des districts de la capitale pour célébrer le 13e Congrès national du Parti, le 91e anniversaire de la fondation du Parti et le Têt traditionnel, a-t-il précisé.

A cette occasion, la ville a mobilisé des milliers d'officiers et de soldats de la Police de Hanoï et du Commandement militaire municipal pour assurer la sécurité.

Le Service municipal de la santé assure la sécurité sanitaire en pulvérisant du désinfectant à l'intérieur et à l'extérieur du stade national de My Dinh et a élaboré de différents plans de prévention et de contrôle du COVID-19. -VNA