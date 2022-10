Mo Muong est un patrimoine culturel unique des Muong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Hanoï est chargé de préparer le dossier de candidature à soumettre à l'UNESCO pour reconnaître le rituel Mo Muong en tant que patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.

Une conférence sur l’édification du dossier de candidature de Mo Muong a été organisée le 3 octobre à Hanoï, vulgarisant des normes de l’UNESCO en matière d’évaluation des patrimoines.

Le service municipal de la Culture et du Tourisme collabore avec des organes et localités concernés pour rédiger un dossier national sur le rituel Mo Muong.

Conférence sur l’édification du dossier de candidature du Mo Muong, le 3 octobre à Hanoï. Photo: VNA

Le Mo Muong est un patrimoine culturel unique des Muong, reflétant leurs concepts relatifs aux êtres humains, à la nature et à l’univers. Cette pratique rituelle est effectuée par le thây Mo (chaman), grand connaisseur en rites et coutumes. Dans la société Muong, le thây Mo est un expert du folklore et une personne prestigieuse au sein de la communauté.

Le Mo Muong est actuellement encore pratiqué dans les provinces de Ninh Binh, Phu Tho, Son La, Thanh Hoa, Dak Lak et à Hanoï. -VNA