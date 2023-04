Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - De 2021 au premier trimestre 2023, la ville de Hanoï a mobilisé 42.903 milliards de dongs pour l'édification de la Nouvelle ruralité dont 2.598 milliards ne provenant pas du budget de l'État.

Fin 2022, la ville a alloué plus de 1.713 milliards de dongs de capital au programme national cible de construction de la Nouvelle ruralité en 2023 dans cette localité. Cependant, les districts ont proposé à la ville de le compléter à hauteur de 8.187 milliards de dongs.

En mars 2023, Hanoï comptait 63 communes supplémentaires atteignant les normes avancées de la Nouvelle ruralité et 15 répondant aux normes exemplaires, a fait savoir Nguyen Xuan Dai, directeur du Service municipal de l'Agriculture et du Développement rural.

Au niveau des districts, Hanoï compte 15 de ses 18 districts et chefs-lieux qui ont achevé l'édification de la Nouvelle ruralité. Trois districts - Ung Hoa, My Duc et Ba Vi - s'efforcent d'achever leur dossier pour le soumettre aux autorités compétentes en vue d'une reconnaissance de leur respect des normes de la Nouvelle ruralité en 2023. -VNA