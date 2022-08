Hanoï, 22 août (VNA)- Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, a salué le 22 août le travail d'épargne et de lutte contre le gaspillage dans la capitale Hanoï.

Photo : VNA

Participant à une réunion entre la délégation de supervision de l'organe législatif et le Comité populaire municipal, Vuong Dinh Huê a apprécié que la ville s'efforce de se conformer à la Résolution du 6e Pénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 12e mandat sur le renouvellement et la réorganisation du système politique véritablement rationalisé qui fonctionne efficacement, et un autre sur l'amélioration de la qualité et de l'efficacité du fonctionnement des unités de service public.Il a également souligné plusieurs contraintes existantes qui doivent être résolues à l'avenir, telles que la situation de l'utilisation illégale des terres agricoles, l'aménagement du territoire, les projets suspendus et le nombre de maisons de réinstallation inutilisées.À cet égard, le président du Comité populaire de Hanoï, Trân Sy Thanh, a déclaré que la ville s'efforce de bien faire ce travail, d'examiner, d'évaluer et de classer chaque type de propriété publique, en particulier les terrains, de superviser tous les projets de construction de logements sociaux et de réinstallation. .La ville de Hanoï se concentre également sur l'amélioration de l'efficacité dans trois domaines, les finances, la propriété publique, les projets d'investissements fonciers et publics et le fonctionnement du système gouvernemental, axé sur la gestion urbaine, a-t-il dit. - VNA