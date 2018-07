Ouverture de l’exposition sur les pourparlers de paix de Paris, le 12 juillet à Hanoï. Photo: CNV/VNA



Hanoi (VNA) - Une exposition d'archives sur le thème "Les pourparlers de paix de Paris - le chemin de la paix" s'est ouverte jeudi matin 12 juillet au Musée de Hanoï.



L'événement est organisé par la Direction d’État des archives du Vietnam et les Archives nationales américaines (The National Archives and Records Administration - NARA).



"Près de 120 documents, images, vidéos et objets y sont exposés", a informé Dang Thanh Tùng, directeur de la Direction d'État des archives du Vietnam. Tous ont été choisis au sein des établissements de la Direction d’État des archives, du Département central d’archivage du Parti communiste du Vietnam, du ministère des Affaires étrangères, du Musée national d’histoire et de la NARA. Certains documents sont présentés pour la première fois au public.



L’exposition se divise en trois parties, intitulées: "La route qui mène aux négociations", "Les pourparlers de Paris - des négociations historiques des affaires étrangères vietnamiennes", et "La mise en œuvre des Accords de paix de Paris".



Cette exposition vise à marquer le 45e anniversaire de la signature des Accords de Paris (1973-2018) et le 23e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques Vietnam - États-Unis (1995-2018). Elle permet aux historiens, diplomates et autres visiteurs de mieux comprendre la portée de ces accords.



Clôture le 20 juillet. - CVN/VNA