A partir du 20 décembre, les élèves de 9e et 12e année des 25 "zones oranges" à Hanoï retourner au cours en ligne .

Hanoï (VNA) - Les élèves de 9e et 12e années des écoles des zones d'épidémie de niveau 3 (orange) de COVID-19 de Hanoï étudieront en ligne du 20 décembre jusqu'à nouvel ordre.

Selon l'annonce en date du 17 décembre 2021 du Comité populaire municipal sur l'évaluation des niveaux épidémiques dans la prévention de COVID-19 dans la ville, il existe deux unités de niveau d’arrondissements, districts et 25 communes, quartiers, bourg a une épidémie de niveau 3 (zone orange).

Ce sont 2 arrondissements de Hai Ba Trung et Dong Da; communes et quartiers : Van Noi, Viet Hung (district de Dong Anh) ; Kham Thien, Van Mieu, Trung Phung, Quoc Tu Giam, Phuong Lien, Kim Lien, Tho Quan, Khuong Thuong, O Cho Dua, Nga Tu So (arrondissement de Dong Da) ; Yen Vien (district de Gia Lam), Dong Mac (arrondissement de Hai Ba Trung) ; Hang Gai, Hang Dao, Hang Bac, Dong Xuan, Cua Dong (arrondissement de Hoan Kiem); Thanh Tri, Vinh Hung (arrondissement de Hoang Mai) ; Dong Xuan (district de Quoc Oai) ; Quang An, Yen Phu (arrondissement de Tay Ho) ; Van Binh (district de Thuong Tin).

Auparavant, le district de Ba Vi était la première localité de Hanoï à organiser un enseignement direct à l'école pour les élèves de 9e année à partir du 8 novembre.

Le 6 décembre, la capitale autorisait les lycéens à retourner dans les écoles pour des cours en présentiel.

Les élèves de la première à la huitième année continueront avec les méthodes d'enseignement en ligne et les enfants d'âge préscolaire resteront à la maison.

L'enseignement et l'apprentissage dans les écoles sont déployés de manière flexible en fonction des évolutions de l'épidémie avec de nombreuses options pour garantir la sécurité des élèves et des enseignants.