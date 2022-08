La journée "Tout le peuple défend la sécurité nationale" dans le quartier de Quan Thanh , à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La journée "Tout le peuple défend la sécurité nationale" a été organisée le 17 août dans le quartier de Quan Thanh, arrondissement de Ba Dinh à Hanoï, en l'honneur du 77e anniversaire de la Révolution d'Août, de la Fête nationale et de la Journée traditionnelle de la sécurité publique.

L'événement a vu la présence du général To Lam, ministre de la Sécurité publique, du président de la Cour populaire suprême du Vietnam Nguyen Hoa Binh, et d'autres dirigeants de la ville de Hanoï.

Le général To Lam a apprécié les réalisations enregistrées par des responsables et des habitants du quartier de Quan Thanh dans le mouvement "Tout le peuple défend la sécurité nationale" ces dernières années.

Protéger la sécurité et l'ordre social est une mission qui implique tout le système politique et toute la population, selon lui. Le général To Lam a suggéré à Hanoï de continuer de renouveler les activités du mouvement. En outre, ce mouvement doit être associé au mouvement d’émulation patriotique pour améliorer son efficacité, a-t-il ajouté. -VNA