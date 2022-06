La conception du pont Tran Hung Dao. Photo: Comité de gestion des projets d’infrastructures de transport de Hanoï

Hanoï (VNA) — Le Comité populaire de Hanoï a choisi la conception finale du pont Tran Hung Dao qui enjambera le fleuve Rouge et reliera trois arrondissements de la capitale.

Cette conception avait remporté le premier prix d’un concours organisé en octobre 2021 par le Comité de gestion des projets d’infrastructures de transport de Hanoï et l'Association des architectes du Vietnam.

Selon la conception, le pont fera une longueur de 900 mètres. Le pont et les voies d’accès feront une longueur totale d'environ 5,5 km. Le projet reliera les arrondissements de Hoan Kiem et Hai Ba Trung à celui de Long Bien sur la rive nord du fleuve Rouge.

Le point de départ du pont sera à l'intersection des rues Tran Hung Dao, Tran Thanh Tong et Le Thanh Tong dans l’arrondissement de Hoàn Kiếm.

La construction du pont Tran Hung Dao devrait durer trois ans et serait achevée au deuxième trimestre 2025. Le projet représentera un investissement de près de 9.000 milliards de dongs.

Tran Hung Dao sera l’un des six ponts qui seront construits dans le cadre du projet d’aménagement des zones urbaines au bord du fleuve Rouge.

Une fois ouvert au trafic, le pont permettra de réduire la pression sur les ponts Vinh Tuy et Chuong Duong et de raccourcir le temps de trajet de Long Bien et de Van Giang (province de Hung Yen) à Hoan Kiem. -VNA